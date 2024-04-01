Зеленський: Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що тільки з Україною в НАТО можна розраховувати на "справжню" безпеку у Європі. Про це український лідер сказав у відеозверненні.

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Зеленський провів спеціальну нараду щодо роботи України з Альянсом стосовно сумісності та перспектив на поточний рік. У ній взяли участь міжнародники, міністр оборони Рустем Умєров та міжнародна команда міністерства.

"Цей рік ставить перед відносинами між Україною і НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні та багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі", – заявив президент.

28 березня відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО – її скликали за ініціативою країни у зв'язку з російськими обстрілами української критичної інфраструктури.

1 квітня заступник начальника ГУР Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав активну підготовку до протистояння з Європою, США та НАТО.

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