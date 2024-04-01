Путін розпочав активну підготовку до протистояння з Європою, США та НАТО — розвідка
Диктатор Володимир Путін розпочав активну підготовку до можливого протистояння з Європою, НАТО та США після нещодавніх "виборів" у Росії. Про це повідомив представник української військової розвідки Вадим Скібіцький.
За його словами, плани та стратегія дій росіян щодо України залишилися незмінними — ворог насамперед хоче повністю окупувати Луганську та Донецьку області.
Він зазначив, що це можна побачити після наступу армії Росії.
Скібіцький заявив, що після "виборів" у березні Путін зосередився на продовженні агресивної зовнішньої політики.
"Активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, НАТО, США – це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля", – наголосив розвідник.
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