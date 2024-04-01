Путін розпочав активну підготовку до протистояння з Європою, США та НАТО — розвідка

Скібіцький заявив, що головна мета росіян сьогодні – це повна окупація Донецької та Луганської областей

Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін розпочав активну підготовку до можливого протистояння з Європою, НАТО та США після нещодавніх "виборів" у Росії. Про це повідомив представник української військової розвідки Вадим Скібіцький.

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За його словами, плани та стратегія дій росіян щодо України залишилися незмінними — ворог насамперед хоче повністю окупувати Луганську та Донецьку області.

Він зазначив, що це можна побачити після наступу армії Росії.

Скібіцький заявив, що після "виборів" у березні Путін зосередився на продовженні агресивної зовнішньої політики.

"Активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, НАТО, США – це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля", – наголосив розвідник.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

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