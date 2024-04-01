Путин начал активную подготовку к противостоянию с Европой, США и НАТО — разведка

Скибицкий заявил, что главная цель россиян сегодня — это полная оккупация Донецкой и Луганской областей

Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин начал активную подготовку к возможному противостоянию с Европой, НАТО и США после недавних "выборов" в России. Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий.

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По его словам, планы и стратегия действий россиян относительно Украины остались неизменными — враг прежде всего хочет полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

Он отметил, что это можно увидеть по наступлению армии России.

Скибицкий заявил, что после "выборов" в марте Путин сосредоточился на продолжении агрессивной внешней политики.

"Активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, НАТО, США – это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", — подчеркнул разведчик.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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