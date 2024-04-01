Путин начал активную подготовку к противостоянию с Европой, США и НАТО — разведка
Диктатор Владимир Путин начал активную подготовку к возможному противостоянию с Европой, НАТО и США после недавних "выборов" в России. Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Вадим Скибицкий.
По его словам, планы и стратегия действий россиян относительно Украины остались неизменными — враг прежде всего хочет полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.
Он отметил, что это можно увидеть по наступлению армии России.
Скибицкий заявил, что после "выборов" в марте Путин сосредоточился на продолжении агрессивной внешней политики.
"Активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, НАТО, США – это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", — подчеркнул разведчик.
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