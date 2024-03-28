Відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО через російські атаки

Голова Міноборони закликав партнерів дати додаткові системи ППО та ПРО й ракети до них

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Відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО – її скликали за ініціативою країни у зв'язку з російськими обстрілами української критичної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні місії України при НАТО.

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Під час засідання міністр оборони Рустем Умєров поінформував партнерів про наслідки російських атак та заходи з реагування, які вживаються Україною.

Також посадовець закликав держави-члени Альянсу надати додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони й ракети, аби захистити українські міста й громадян.

Впродовж минулого тижня росіяни використали для ударів майже 190 ракет різних типів та майже 140 дронів-камікадзе типу Shahed.

Удари продовжилися й цього тижня: 25 березня у Києві уламки російської ракети, ймовірно "Циркона", впали у Печерському районі, постраждали 10 людей. Також останніми днями окупанти атакують південь.

10 січня в Альянсі заявили, що на надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО країни-члени Альянсу "чітко дали зрозуміти", що продовжуватимуть підтримку України, а багато з них окреслили плани надати мільярди євро для додаткових спроможностей у 2024 році.

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