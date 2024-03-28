Состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО: из-за российских атак

Глава Минобороны призвал партнеров дать дополнительные системы ПВО и ПРО и ракеты к ним

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Состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО – его созвали по инициативе страны в связи с российскими обстрелами украинской критической инфраструктуры. Об этом пишут в сообщении миссии Украины при НАТО.

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Во время заседания министр обороны Рустем Умеров проинформировал партнеров о последствиях российских атак и мерах по реагированию, предпринимаемых Украиной.

Также чиновник призвал государства-члены НАТО предоставить дополнительные системы противовоздушной и противоракетной обороны и ракеты, чтобы защитить украинские города и граждан.

В течение прошлой недели россияне использовали для ударов почти 190 ракет разных типов и почти 140 дронов-камикадзе типа Shahed.

Удары продолжились и на этой неделе: 25 марта в Киеве обломки российской ракеты, вероятно "Циркона", упали в Печерском районе, пострадали 10 человек. Также в последние дни оккупанты атакуют юг.

10 января в Альянсе заявили, что на чрезвычайном заседании Совета Украина-НАТО страны-члены Альянса "четко дали понять", что будут продолжать поддержку Украины, а многие из них очертили планы предоставить миллиарды евро для дополнительных возможностей в 2024 году.

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