"Циркон" и "Оникс". Лучше всего – уничтожать пусковые установки в Крыму – офицер

"Но нет непреодолимых крепостей. Просто их уничтожение требует больших ресурсов и нетипичных подходов", – отметил Владислав Селезнев

Иллюстративное фото: defensereview.com

Лучший вариант противодействия российским ракетам "Циркон" и "Оникс" – уничтожать пусковые установки в Крыму, однако это сложная задача. В то же время это можно сделать с привлечением больших ресурсов и нетипичных подходов. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев.

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По его словам, лучший вариант противодействия новой ракетной угрозе – уничтожать пусковые установки в Крыму, однако попасть в них будет крайне сложно, поскольку система защиты этих объектов "достаточно тщательно отработана".

Например, комплекс "Утес" (Объект 100) – это подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя, объясняет Селезнев.

Эксперт отметил, что россияне понимают важность "Утеса" – и охрана там осуществляется "на уровне".

"Но нет непреодолимых крепостей. Просто их уничтожение требует больших ресурсов и нетипичных подходов", – отметил он.

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СПРАВКА 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020-го состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.



Дальность стрельбы ракеты: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 Мах (до 11 000 км/ч). Масса боевой части: до 400 кг. 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020-го состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.Дальность стрельбы ракеты: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 Мах (до 11 000 км/ч). Масса боевой части: до 400 кг.

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами". В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом. К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

Аналитик Валерий Рябых считает, что оккупанты могли ударить "Цирконами" с экспериментальной целью – чтобы отработать определенные вопросы по практическому запуску этого вооружения.

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