"Циркон" та "Онікс". Найкраща протидія – знищувати пускові установки у Криму – офіцер Селезньов

"Але немає непоборних фортець. Просто їх знищення потребує більших ресурсів та нетипових підходів", – зауважив Владислав Селезньов

Ілюстративне фото: defensereview.com

Найкращий варіант протидії російським ракетам "Циркон" та "Онікс" – знищувати пускові установки у Криму, проте це складне завдання. Водночас це можна зробити з залученням більших ресурсів та нетипових підходів. Про це в коментарі LIGA.net повідомив полковник запасу, ексспікер Генерального штабу Владислав Селезньов.

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За його словами, найкращий варіант протидії новій ракетній загрозі – знищувати пускові установки в Криму, проте поцілити в них буде вкрай важко, оскільки система захисту цих об'єктів "досить ретельно відпрацьована".

Наприклад, комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – це підземний ракетний комплекс, котрий збудовано в скелях неподалік від Севастополя, пояснює Селезньов.

Експерт зазначив, що росіяни розуміють важливість "Утьоса" – і охорона там здійснюється "на рівні".

"Але немає непоборних фортець. Просто їх знищення потребує більших ресурсів та нетипових підходів", – зауважив він.

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ДОВІДКА 3М22 "Циркон" — протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року перебуває на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020-го відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками по мішені на березі.



Дальність стрільби ракети: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 Мах (до 11 000 км/год). Маса бойової частини: до 400 кг. 3М22 "Циркон" — протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року перебуває на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020-го відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками по мішені на березі.Дальність стрільби ракети: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 Мах (до 11 000 км/год). Маса бойової частини: до 400 кг.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні і що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні і що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами". У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок. До вечора в Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.

Аналітик Валерій Рябих вважає, що окупанти могли вдарити "Цирконами" з експериментальною метою – аби відпрацювати певні питання щодо практичного запуску цього озброєння.

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