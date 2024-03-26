До Одеси за хвилину. ЗСУ назвали час підльоту ракети "Циркон", якою Росія б'є по Україні
Сили оборони півдня України опублікували приблизний підльотний час ракети "Циркон", якою Росія почала бити по Україні.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що середня швидкість "Циркону" – 9000 км/год, а іноді й більше.
До Одеси, Херсона та Миколаєва ця ракета долітає за одну хвилину.
Близько 2,5 хвилин "Циркон" летить до Запоріжжя та Дніпра, 3 хвилини – до Кропивницького.
Російські загарбники могли вдарити ракетами проєкту 3М22 "Циркон" під час атаки на Київ 25 березня з експериментальною метою – аби відпрацювати певні питання щодо практичного запуску цього озброєння.
ДОВІДКА3М22 "Циркон" – протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року є на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками з мішені на березі.
Дальність стрільби: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 мах. Маса бойової частини: до 400 кг. Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, побудований у скелях неподалік Севастополя.
- На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні і що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".
- У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.
- До вечора у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.
Читайте також: Росіяни атакували Одесу ракетами – троє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру