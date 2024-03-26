До Одеси за хвилину. ЗСУ назвали час підльоту ракети "Циркон", якою Росія б'є по Україні

Середня швидкість ракети "Циркон" складає 9000 км/год, а іноді й більше

Пуск ракети "Циркон" (Фото: скриншот із відео)

Сили оборони півдня України опублікували приблизний підльотний час ракети "Циркон", якою Росія почала бити по Україні.

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Військові заявляють, що середня швидкість "Циркону" – 9000 км/год, а іноді й більше.

До Одеси, Херсона та Миколаєва ця ракета долітає за одну хвилину.

Близько 2,5 хвилин "Циркон" летить до Запоріжжя та Дніпра, 3 хвилини – до Кропивницького.

Російські загарбники могли вдарити ракетами проєкту 3М22 "Циркон" під час атаки на Київ 25 березня з експериментальною метою – аби відпрацювати певні питання щодо практичного запуску цього озброєння.

ДОВІДКА – протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року є на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками з мішені на березі.



Дальність стрільби: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 мах. Маса бойової частини: до 400 кг. Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, побудований у скелях неподалік Севастополя. 3М22 "Циркон" – протикорабельна крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. З 2011 року є на етапі розробки та випробувань у Росії. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети "Циркон" пусками з мішені на березі.Дальність стрільби: на 600-1000 км. Висота польоту: 30-40 км. Швидкість польоту: до 8-9 мах. Маса бойової частини: до 400 кг. Комплекс "Утьос" (Об'єкт 100) – підземний ракетний комплекс, побудований у скелях неподалік Севастополя.

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні і що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

До вечора у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждали 10 людей.

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