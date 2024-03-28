В Одессе прогремел взрыв: Россия наносит ракетный удар
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Артём Джерипа
Редактор новостей
Утром 28 марта в Одессе был слышен звук взрыва, сообщил корреспондент LIGA.net. В городе и области объявлена воздушная тревога.
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В 08:09 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали о ракете в направлении Одесской области, а в 08:10 в городе был слышен взрыв.
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях и не покидать их до отбоя.
- 25 марта в Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
- В результате ракетного удара по Одессе есть 10 пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура и здание Дворца спорта.
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