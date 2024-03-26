Российская ракетная атака 25 марта. Поврежден Дворец спорта в Одессе, 10 раненых – фото

Во время удара во Дворце спорта проходила тренировка детской группы по фигурному катанию

Фото: Комитет молодежи и спорта ВР

В результате российской ракетной атаки вечером 25 марта в Одессе повреждено здание Дворца спорта. Об этом сообщили в комитете молодежи и спорта Верховной Рады.

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По данным пресс-службы, взрыв произошел извне возле здания.

На ледовой арене вылетели окна, другие повреждения здания. Во время удара во Дворце спорта проходила тренировка детской группы по фигурному катанию.

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о последствиях этой атаки врага: 10 человек ранены.

Семь одесситов, среди которых три женщины, продолжают лечение в медицинских учреждениях. Всем остальным помощь была оказана на месте. В результате ударов повреждения получили около 300 квартир, несколько зданий разрушены.

Фото: Комитет молодежи и спорта

Фото: Комитет молодежи и спорта

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами.

По данным КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

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