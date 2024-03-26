Російська ракетна атака 25 березня. Пошкоджено Палац спорту в Одесі, 10 поранених – фото

Під час удару в Палаці спорту проходило тренування дитячої групи з фігурного катання

Фото: Комітет молоді та спорту ВР

Внаслідок російської ракетної атаки ввечері 25 березня в Одесі пошкоджено будівлю Палацу спорту. Про це повідомили у комітеті молоді та спорту Верховної Ради.

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За даними пресслужби, вибух стався ззовні неподалік будівлі.

На льодовій арені вилетіли вікна, є інші пошкодження будівлі. Під час удару в Палаці спорту проходило тренування дитячої групи з фігурного катання.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про наслідки цієї атаки ворога: 10 людей поранено.

Семеро одеситів, серед яких три жінки, наразі лікуються в медичних закладах. Всім іншим допомога була надана на місці. Внаслідок ударів пошкоджень зазнали близько 300 квартир, декілька будівель зруйновано.

Фото: Комітет молоді та спорту

Фото: Комітет молоді та спорту

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Надвечір у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждало 10 людей.

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