Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова, люди не постраждали

Інформація про постраждалих не надходила

Харків (Скриншот)

У Харкові за хвилину до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух, заявили кореспонденти Суспільного. Мер міста Ігор Терехов пише про влучання в одному з районів.

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11:39. У Харківській області оголошено повітряну тривогу. Суспільне пише, що до цього було чути звук вибуху.

Міський голова Терехов написав: "Попередньо "приліт" у Шевченківському районі міста. Подробиці зʼясовуємо".

11:54. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни вдарили по цивільній житловій забудові Харкова.

"Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила", – написав він.

ДОПОВНЕНО о 12:34. Внаслідок російського удару по Шевченківському району Харкова пошкоджена нежитлова будівля, повідомив Терехов. За його словами, у багатоповерхівці поруч повилітали шибки. Люди поранень не зазнали.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла почалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз у місті у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновлять постачання: ситуація через удари загарбників "дуже важка".

У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.

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