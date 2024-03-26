Россияне ударили по жилой инфраструктуре в Шевченковском районе Харькова

Информация о пострадавших не поступала

Харьков (Скриншот)

В Харькове за минуту до объявления воздушной тревоги раздался взрыв, заявили корреспонденты Суспильного. Мэр города Игорь Терехов пишет о попадании в один из районов.

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11:39. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Суспильне пишет, что до этого был слышен звук взрыва.

Городской глава Терехов написал: "Предварительно "прилет" в Шевченковском районе города. Подробности выясняем".

11:54. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что россияне ударили по гражданской жилой застройке Харькова.

"Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала", – написал он.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

24 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе у около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновятся поставки: ситуация из-за ударов захватчиков "очень тяжелая".

В Харькове и области вводится график почасовых отключений света. В городе электричества не будет по шесть часов в сутки, в области – по два.

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