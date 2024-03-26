Россия устроила налет "шахедами" на Харьков. ПВО сбила восемь целей, попадание в землю

После полуночи в Харькове звучали взрывы, работала противовоздушная оборона

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российская армия атаковала Харьков дронами-камикадзе Shhaed-136 в ночь на 26 марта. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, после полуночи враг начал атаку беспилотниками.

Зафиксировано одно попадание в землю.

Городской голова Игорь Терехов заявил, что прилет произошел возле нежилого здания, взрывная волна выбила окна в здании.

Синегубов написал, что обошлось без пострадавших и жертв.

Силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум восемь "шахедов" во время налета.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

24 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновятся поставки: ситуация из-за ударов захватчиков "очень тяжелая".

В Харькове и области вводится график почасовых отключений света. В городе электричества не будет по шесть часов в сутки, в области – по два.

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