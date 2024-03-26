Росія влаштувала наліт "шахедами" на Харків. ППО збила вісім цілей, влучання в землю
Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе Shhaed-136 у ніч проти 26 березня. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, після опівночі ворог розпочав атаку безпілотниками.

Зафіксовано одне влучення у землю.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що приліт стався біля нежитлової будівлі, вибухова хвиля вибила вікна у будівлі.

Синєгубов написав, що обійшлося без потерпілих та жертв.

Сили протиповітряної оборони знищили щонайменше вісім "шахедів" під час нальоту.

  • Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
  • 24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз у місті близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновлять постачання: ситуація через удари загарбників "дуже важка".
  • У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.

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