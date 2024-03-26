Росія влаштувала наліт "шахедами" на Харків. ППО збила вісім цілей, влучання в землю
Російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе Shhaed-136 у ніч проти 26 березня. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, після опівночі ворог розпочав атаку безпілотниками.
Зафіксовано одне влучення у землю.
Міський голова Ігор Терехов заявив, що приліт стався біля нежитлової будівлі, вибухова хвиля вибила вікна у будівлі.
Синєгубов написав, що обійшлося без потерпілих та жертв.
Сили протиповітряної оборони знищили щонайменше вісім "шахедів" під час нальоту.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
- 24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз у місті близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновлять постачання: ситуація через удари загарбників "дуже важка".
- У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.
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