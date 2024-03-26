Росія влаштувала наліт "шахедами" на Харків. ППО збила вісім цілей, влучання в землю

Після опівночі у Харкові лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе Shhaed-136 у ніч проти 26 березня. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, після опівночі ворог розпочав атаку безпілотниками.

Зафіксовано одне влучення у землю.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що приліт стався біля нежитлової будівлі, вибухова хвиля вибила вікна у будівлі.

Синєгубов написав, що обійшлося без потерпілих та жертв.

Сили протиповітряної оборони знищили щонайменше вісім "шахедів" під час нальоту.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Внаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз у місті близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновлять постачання: ситуація через удари загарбників "дуже важка".

У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.

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