В Одесі прогримів вибух: Росія завдає ракетного удару

В Одесі прогримів вибух: Росія завдає ракетного ударуоновлено
Уляна Кричковська
Редакторка новин LIGA.net
Артем Джеріпа
Редактор новин
Зранку 28 березня в Одесі було чутно звук вибуху, повідомив кореспондент LIGA.net. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
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О 08:09 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про ракету в напрямку Одещини, а о 08:10 в місті було чутно вибух.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців перебувати в укриттях та не покидати їх до відбою.
ОНОВЛЕНО о 9:08. Оперативне командування "Південь" повідомило, що вранці окупанти з Чорного моря спрямували на Одеську область керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації.
Сили протиповітряної оборони знищили ракету над морем, написали військові.
- 25 березня в Одесі під час повітряної тривоги було чути вибухи.
- Унаслідок ракетного удару по Одесі є 10 постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будівлю Палацу спорту.
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