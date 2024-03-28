В Одесі прогримів вибух: Росія завдає ракетного удару

Одеса (Фото: Вікіпедія)

Зранку 28 березня в Одесі було чутно звук вибуху, повідомив кореспондент LIGA.net. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

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О 08:09 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про ракету в напрямку Одещини, а о 08:10 в місті було чутно вибух.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців перебувати в укриттях та не покидати їх до відбою.

ОНОВЛЕНО о 9:08. Оперативне командування "Південь" повідомило, що вранці окупанти з Чорного моря спрямували на Одеську область керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації.

Сили протиповітряної оборони знищили ракету над морем, написали військові.

25 березня в Одесі під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Унаслідок ракетного удару по Одесі є 10 постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будівлю Палацу спорту.

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