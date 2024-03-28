Вночі Росія атакувала безпілотниками: сили ППО знищили 26 з 28 "шахедів"

Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зазнав руйнувань ресторан

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

Вночі проти 28 березня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням ракет та ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони знищили 26 БпЛА з 28 в межах чотирьох областей, повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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За даними Олещука, ППО збила дрони в межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Він зазначив, що окрім 28 дронів, ворог також завдав удару трьома крилатими ракетами Х-22 та протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також зенітною керованою ракетою С-300.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зазнав руйнувань ресторан, а в будинку вибито шибки: інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

Також вночі проти 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотниками. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що постраждали будинки приватного сектору в трьох районах міста.

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