Вночі Росія атакувала безпілотниками: сили ППО знищили 26 з 28 "шахедів"
ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

Вночі проти 28 березня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням ракет та ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони знищили 26 БпЛА з 28 в межах чотирьох областей, повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

За даними Олещука, ППО збила дрони в межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Він зазначив, що окрім 28 дронів, ворог також завдав удару трьома крилатими ракетами Х-22 та протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також зенітною керованою ракетою С-300.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

  • Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зазнав руйнувань ресторан, а в будинку вибито шибки: інформації про жертв та постраждалих наразі немає.
  • Також вночі проти 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотниками. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що постраждали будинки приватного сектору в трьох районах міста.

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