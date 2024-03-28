Вночі Росія атакувала безпілотниками: сили ППО знищили 26 з 28 "шахедів"
Вночі проти 28 березня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням ракет та ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони знищили 26 БпЛА з 28 в межах чотирьох областей, повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.
За даними Олещука, ППО збила дрони в межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Він зазначив, що окрім 28 дронів, ворог також завдав удару трьома крилатими ракетами Х-22 та протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також зенітною керованою ракетою С-300.
До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
- Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зазнав руйнувань ресторан, а в будинку вибито шибки: інформації про жертв та постраждалих наразі немає.
- Також вночі проти 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотниками. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що постраждали будинки приватного сектору в трьох районах міста.
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