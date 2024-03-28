Вночі Росія вдарила по Харкову безпілотниками: у місті чули вибухи, зруйнований ресторан

За попередньою інформацією міського голови Ігоря Терехова, жертв та постраждалих немає

Харків після атаки 27 березня (Фото: ДСНС)

Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зазнав руйнувань ресторан, а в будинку вибито шибки: інформації про жертв та постраждалих наразі немає. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його даними, влучання прийшлося у Київському районі.

"Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби", — написав Терехов о 01:11.

Незабаром у Харкові пролунали ще два вибухи.

У місті з 00:00 до 01:30 було чути вибухи. Про рух російських БпЛА Повітряні сили попереджали ще о 23:24 27 березня — дрони летіли з Сумщини на Харківщину.

Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший прийшовся по житловому масиву в середмісті, другий – біля Інституту хірургії;

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 осіб поранено, з них четверо – маленькі діти.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру.

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