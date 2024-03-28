Вдень 27 березня Росія завдала удару по Харкову. Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео перших хвилин після ворожої атаки, зняте на нагрудні камери поліцейських.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Сьогодні вдень РФ вперше завдала по Харкову удару керованим боєприпасом великого калібру, як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Поліцейські зафіксували перші кадри після атаки на бодікамери.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 19 людей поранено, серед яких четверо дітей.

Внаслідок чергової російської атаки у Харкові пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.