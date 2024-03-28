Днем 27 марта Россия нанесла удар по Харькову. Министерство внутренних дел опубликовало видео первых минут после вражеской атаки, снятое на нагрудные полицейские камеры.

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Сегодня днем РФ впервые нанесла по Харькову удар управляемым боеприпасом большого калибра, как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Полицейские зафиксировали первые кадры после атаки на бодикамеры.

В результате атаки один человек погиб, еще 19 человек ранены, среди которых четверо детей.

В результате очередной российской атаки в Харькове повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.

  • Позже с места удара в Харькове появились фотографии и видео. Зеленский заявил, что "российский террор против города приобретает особую подлость".
  • Также днем 27 марта Россия атаковала Николаев. В результате атаки пострадали восемь человек.
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