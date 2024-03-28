Днем 27 марта Россия нанесла удар по Харькову. Министерство внутренних дел опубликовало видео первых минут после вражеской атаки, снятое на нагрудные полицейские камеры.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Сегодня днем РФ впервые нанесла по Харькову удар управляемым боеприпасом большого калибра, как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Полицейские зафиксировали первые кадры после атаки на бодикамеры.

В результате атаки один человек погиб, еще 19 человек ранены, среди которых четверо детей.

В результате очередной российской атаки в Харькове повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.