Ракетний удар по Миколаєву: шестеро людей постраждали – ОВА

Миколаїв (Фото: скриншот з відео)

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що серед шести постраждалих від удару по місту одна людина перебуває у важкому стані.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Миколаєві під час повітряної тривоги вдень 27 березня пролунав вибух.

За словами міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, зараз зʼясовують наслідки удару по місту. Міський голова пообіцяв згодом надати інформацію про це.

У ніч проти 25 березня російські окупаційні війська атакували дронами Миколаївську область. Внаслідок влучання в об'єкт енергетики та житлові будинки поранень зазнали 11 людей.

За даними голови ОВА Кіма, обстрілів минулої доби зазнав Миколаївський район. Удень росіяни завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади, де обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Росія б'є "Цирконами". ЗСУ: Через дефіцит, ракета дуже швидка та потужна, але є чим її збивати