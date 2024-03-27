Ракетный удар по Николаеву: шесть человек пострадали – ОВА

Николаев (Фото: скриншот с видео)

Глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что среди шести пострадавших от удара по городу один человек находится в тяжелом состоянии.

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В Николаеве во время воздушной тревоги днем 27 марта прогремел взрыв.

По словам городского головы Николаева Александра Сенкевича, сейчас выясняют последствия удара по городу. Городской голова пообещал позже предоставить информацию об этом.

В ночь на 25 марта российские оккупационные войска атаковали дронами Николаевскую область. В результате попадания в объект энергетики и жилые дома ранения получили 11 человек.

По данным главы ОГА Кима, обстрелам за прошедшие сутки подвергся Николаевский район. Днем россияне нанесли минометные обстрелы по акватории Очаковской громады, где обошлось без пострадавших.

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