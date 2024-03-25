Россия атаковала дома и объект энергетики в Николаевской области: 11 человек ранены

Над Николаевской и Одесской областями в ночь на 25 марта были сбиты по четыре беспилотника врага, заявили военные

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 25 марта российские оккупационные войска атаковали дронами Николаевскую область. В результате попадания в объект энергетики и жилые дома ранения получили 11 человек, сообщили в Силах обороны юга.

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По словам военных, враг атаковал несколькими волнами беспилотников из акватории Черного моря. По четыре БпЛА сбили над Николаевской и Одесской областями.

Россияне ударили по энергетическому объекту в Николаевской области, в результате чего возник пожар. Люди не пострадали.

Кроме того, обломки вражеского беспилотника упали в жилом квартале Николаева, разрушив двухэтажный дом. Пожар там ликвидировали.

Взрывной волной повредило еще несколько окрестных домов. По предварительным данным, 11 человек получили ранения: двоих из них госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

В Одессе также поврежден объект энергетики. В части города нет света в домах и детских садах, не работает электротранспорт.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв, впоследствии военные сообщили, что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М", обошлось без жертв.

24 марта глава обладминистрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе и области возобновили свет у всех абонентов, однако с ростом нагрузки возможны плановые отключения.

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