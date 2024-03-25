Российские Telegram-каналы сообщили о дроновой атаке и последующем пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Губернатор области Василий Голубев заявил, что два энергоблока временно выведены из эксплуатации.

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"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", – сообщил Голубев. О дроновой атаке он ничего не сказал.

В то же время местные Telegram-каналы со ссылкой на подписчиков заявили о взрывах в районе Новочеркасской ГРЭС.

По их словам, ночью над областью был зафиксирован пролет "не менее двух десятков дронов".

Россияне также утверждали, что после взрывов у них на несколько минут пропадал свет.

От ГРЭС до подконтрольной правительству территории Украины – более 200 километров.

На новочеркасской ГРЭС не в первый раз происходит возгорание. В прошлый раз это произошло 14 июня 2023 года.

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