В России загорелась Новочеркасская ГРЭС. Россияне пишут об атаке беспилотников – видео
Российские Telegram-каналы сообщили о дроновой атаке и последующем пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Губернатор области Василий Голубев заявил, что два энергоблока временно выведены из эксплуатации.
"Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", – сообщил Голубев. О дроновой атаке он ничего не сказал.
В то же время местные Telegram-каналы со ссылкой на подписчиков заявили о взрывах в районе Новочеркасской ГРЭС.
По их словам, ночью над областью был зафиксирован пролет "не менее двух десятков дронов".
Россияне также утверждали, что после взрывов у них на несколько минут пропадал свет.
От ГРЭС до подконтрольной правительству территории Украины – более 200 километров.
- На новочеркасской ГРЭС не в первый раз происходит возгорание. В прошлый раз это произошло 14 июня 2023 года.
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