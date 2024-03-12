11 марта в ряде российских городов раздаются взрывы, местные власти заявляют о якобы работе противовоздушной обороны. Telegram-каналы врага публикуют видео из Санкт-Петербурга, утверждая, что горит местная теплоэлектростанция.

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По данным российских ресурсов, взрывы раздаются в приграничных Курской, Белгородской, Таганрогской и Воронежской области.

С самого утра в Воронеже работает сирена воздушной тревоги. Местные власти говорят о ракетной опасности.

Фото и видео россияне не публикуют. В то же время канал ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовикам, распространил видео из Санкт-Петербурга. Утверждает, что горит южная ТЭЦ.

Ранее появилось видео из российского города Орел. Там несколько часов горит нефтебаза, к тушению которой привлечены по меньшей мере 60 работников МЧС РФ.

На предприятии АО "Орелнефтепродукт" в результате атаки беспилотника поврежден резервуар объемом 2000 кубометров, в котором было 150 тонн бензина. Произошла утечка нефтепродуктов, передают россияне.

Утром LIGA.net сообщала, что в российском городе Кстово беспилотники атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, там начался пожар.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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