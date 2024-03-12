11 березня у низці російських міст лунають вибухи, місцева влада заявляє про нібито роботу протиповітряної оборони. Telegram-канали ворога публікують відео з Санкт-Петербурга, стверджуючи, що горить місцева теплоелектростанція.

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За даними російських ресурсів, вибухи лунають у прикордонних Курській, Бєлгородській, Таганрозькій та Воронезькій областях.

З самого ранку у Воронежі працює сирена повітряної тривоги. Місцева влада каже про ракетну небезпеку.

Фото та відео росіяни не публікують. Водночас канал ВЧК-ОГПУ, наближений до російських силовиків, поширив відео з Санкт-Петербурга. Стверджує, що горить південна ТЕЦ.

Раніше з'явилося відео з російського міста Орел. Там декілька годин горить нафтобаза, до тушіння якої залучено щонайменше 60 працівників МНС РФ.

На підприємстві АТ "Орелнафтопродукт" внаслідок атаки безпілотника пошкоджено резервуар об'ємом 2000 кубометрів, у якому було 150 тонн бензину. Стався витік нафтопродуктів, передають росіяни.

Зранку LIGA.net повідомляла, що у російському місті Кстово безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, там почалася пожежа.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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