Російські Telegram-канали повідомили про дронову атаку та подальшу пожежу на трансформаторній підстанції Новочеркаської державної районної електростанції. Губернатор області Василь Голубєв заявив, що два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації.

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"Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося займання, яке було оперативно ліквідовано силами працівників станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються", – повідомив Голубєв. Про дронову атаку він нічого не сказав.

Водночас місцеві Telegram-канали з посиланням на підписників заявили про вибухи в районі Новочеркаської ДРЕС.

За їхніми словами, вночі над областю було зафіксовано проліт "щонайменше двох десятків дронів".

Росіяни також стверджували, що після вибухів у них на кілька хвилин зникало світло.

Від ДРЕС до підконтрольної уряду території України – понад 200 кілометрів.

На новочеркаській ДРЕС не вперше відбувається загоряння. Минулого разу це сталося 14 червня 2023 року.

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