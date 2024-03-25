Атака дронов в Одессу. Поврежден объект энергетики, в части города нет света

Собеседники LIGA.net в разных частях города сообщили, что начали исчезать свет и вода сразу после атаки России

Одесса (Скриншот по видео)

В результате российской дроновой атаки в ночь на 25 марта в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения. Все экстренные службы работают", – написал он.

Вечером 24 марта в городе прогремели взрывы. Перед этим военные предупредили о наличии нескольких групп двигающихся в сторону Одессы беспилотников.

Около полуночи собеседники LIGA.net из разных районов города сообщили, что начали исчезать свет и вода.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв, впоследствии военные сообщили, что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-М", обошлось без жертв.

24 марта глава обладминистрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе и области возобновили свет у всех абонентов, однако с ростом нагрузки возможны плановые отключения.

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