В Одессе слышали взрывы во время тревоги – угроза "шахедов"

Иллюстративное фото: Pacific Press

В Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы, сообщил журналист LIGA.net. Воздушные силы предупредили об угрозе российских беспилотников.

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23:40. "Несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря, вектор движения северо-западный (Одесса)", - написали военные.

Под "ударными БпЛА" воздушные силы обычно подразумевают дроны-камикадзе типа Shahed.

23:50. В Одессе были слышны звуки взрывов.

Собеседники LIGA.net из разных районов города сообщили, что начали исчезать свет и вода — неизвестно, связано ли это со взрывами.

Сегодня вечером после возвращения электричества, в Одессе и области снова ввели стабилизационные отключения света из-за увеличения потребления, сообщал ДТЭК.

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