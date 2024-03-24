Свет в Харьковской области. Зеленский: Без стабильной поставки остаются 200 000 абонентов

Местные власти, все службы и правительство "четко понимают" термины и техническую основу, чтобы нормализовать ситуацию, отметил президент

ЛЭП (Иллюстративное фото: Deposithotos)

Более 200 000 квартир и домов в Харькове и одном из районов области остались без стабильного электроснабжения, ситуация "очень сложная". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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"Сейчас в части наших областей продолжается работа по восстановлению после российских ударов в ночь на эту пятницу. Я благодарен всем, кто работает без перерыва в Харькове, чтобы вернуть людям электричество и тепло. Ситуация очень сложная. Более 200 000 абонентов – квартир и домов – в городе Харькове и в одном из районов области без стабильного электроснабжения, действуют достаточно жесткие графики по электричеству", – заявил он.

По словам президента, местные власти, все службы и правительство "четко понимают" термины и техническую основу, чтобы нормализовать ситуацию.

В других регионах возобновлены поставки всем потребителям, отметил он.

"Благодарю каждого, кто обеспечил этот результат, и всем в мире, всем нашим партнерам, кто поддержал Украину после такой подлой атаки против нашей энергетики", – подытожил глава государства.

Сегодня вечером после возвращения электричества, в Одессе и области снова ввели стабилизационные отключения света из-за увеличения потребления, сообщал ДТЭК.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку на разные области Украины. В результате удара по энергетической инфраструктуре аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

24 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе около 40% домов есть электроэнергия, однако невозможно сказать, когда полностью возобновятся поставки: ситуация из-за ударов захватчиков "очень тяжелая".

В Харькове и области вводится график почасовых отключений света. В городе электричества не будет по шесть часов в сутки, в области – по два.

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