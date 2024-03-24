Світло на Харківщині. Зеленський: Без стабільного постачання лишаються 200 000 абонентів
Понад 200 000 квартир та будинків у Харкові та одному з районів області залишилися без стабільного електропостачання, ситуація є "дуже складною". Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Зараз у частині наших областей триває робота з відновлення після російських ударів у ніч на цю п’ятницю. Я вдячний усім, хто працює без перерви в Харкові, щоб повернути людям електрику й тепло. Ситуація дуже складна. Понад 200 000 абонентів – квартир і будинків – у місті Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики", – заявив він.
За словами президента, місцева влада, усі служби та уряд "чітко розуміють" терміни й технічну основу, аби нормалізувати ситуацію.
В інших регіонах відновлено постачання усім споживачам, зазначив він.
"Дякую кожному, хто забезпечив цей результат, і всім у світі, всім нашим партнерам, хто підтримав Україну після такої підлої атаки проти нашої енергетики", – підсумував голова держави.
Сьогодні надвечір після повернення електрики, в Одесі та області знову ввели стабілізаційні відключення світла через збільшення споживання, повідомляв ДТЕК.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Унаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
- 24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі у місті у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через удари загарбників є "дуже важкою".
- У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.
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