Світло на Харківщині. Зеленський: Без стабільного постачання лишаються 200 000 абонентів

ЛЕП (Ілюстративне фото: Deposithotos)

Понад 200 000 квартир та будинків у Харкові та одному з районів області залишилися без стабільного електропостачання, ситуація є "дуже складною". Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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"Зараз у частині наших областей триває робота з відновлення після російських ударів у ніч на цю п’ятницю. Я вдячний усім, хто працює без перерви в Харкові, щоб повернути людям електрику й тепло. Ситуація дуже складна. Понад 200 000 абонентів – квартир і будинків – у місті Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики", – заявив він.

За словами президента, місцева влада, усі служби та уряд "чітко розуміють" терміни й технічну основу, аби нормалізувати ситуацію.

В інших регіонах відновлено постачання усім споживачам, зазначив він.

"Дякую кожному, хто забезпечив цей результат, і всім у світі, всім нашим партнерам, хто підтримав Україну після такої підлої атаки проти нашої енергетики", – підсумував голова держави.

Сьогодні надвечір після повернення електрики, в Одесі та області знову ввели стабілізаційні відключення світла через збільшення споживання, повідомляв ДТЕК.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Унаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

24 березня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі у місті у близько 40% будинків є електроенергія, проте неможливо сказати, коли повністю відновиться постачання: ситуація через удари загарбників є "дуже важкою".

У Харкові та області вводиться графік погодинних відключень світла. У місті електрики не буде по шість годин на добу, в області – по дві.

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