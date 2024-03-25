В Одесі чули вибухи під час тривоги – загроза "шахедів"

Ілюстративне фото: Pacific Press

В Одесі під час повітряної тривоги було чути вибухи, повідомив журналіст LIGA.net. Повітряні сили попередили про загрозу російських безпілотників.

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23:40. "Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса)", – написали військові.

Під "ударними БпЛА" повітряні сили зазвичай мають на увазі дрони-камікадзе типу Shahed.

23:50. В Одесі було чути звуки вибухів.

Співрозмовники LIGA.net з різних районів міста повідомили, що почали зникати світло та вода — поки невідомо, чи пов'язано це з вибухами.

Сьогодні надвечір після повернення електрики, в Одесі та області знову ввели стабілізаційні відключення світла через збільшення споживання, повідомляв ДТЕК.

00:08. "Іде бойова робота на Одещині. Нагадуємо! Це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи протиповітряної оборони не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не заважайте Силам оборони", – написало оперативне командування "Південь".

00:10. Повітряні сили повідомили про рух декількох груп безпілотників РФ на півдні Миколаївської області — вектор руху північний.

Про перебіг тривог офіційно повідомляють Повітряні сили та представники влади на місцях.

Подальші оновлення читайте вранці у стрічці новин.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Унаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, згодом військові повідомили, що Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М", обійшлося без жертв.

24 березня голова обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одесі та області поновили світло в усіх абонентів, проте зі зростанням навантаження можливі планові відключення.

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