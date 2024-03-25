Атака дронів на Одесу. Пошкоджено об'єкт енергетики, у частині міста немає світла
Внаслідок російської дронової атаки в ніч проти 25 березня в Одесі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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"Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють", – написав він.
Ввечері 24 березня у місті пролунали вибухи. Перед цим військові попередили про наявність декількох груп безпілотників, що рухаються у бік Одеси.
Близько опівночі співрозмовники LIGA.net з різних районів міста повідомили, що почали зникати світло та вода.
- Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Унаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
- В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, згодом військові повідомили, що Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М", обійшлося без жертв.
- 24 березня голова обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одесі та області поновили світло в усіх абонентів, проте зі зростанням навантаження можливі планові відключення.
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