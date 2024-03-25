Атака дронів на Одесу. Пошкоджено об'єкт енергетики, у частині міста немає світла

Співрозмовники LIGA.net у різних частинах міста повідомили, що почали зникати світло та вода одразу після атаки Росії

Одеса (Скриншот з відео)

Внаслідок російської дронової атаки в ніч проти 25 березня в Одесі пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють", – написав він.

Ввечері 24 березня у місті пролунали вибухи. Перед цим військові попередили про наявність декількох груп безпілотників, що рухаються у бік Одеси.

Близько опівночі співрозмовники LIGA.net з різних районів міста повідомили, що почали зникати світло та вода.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Унаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, згодом військові повідомили, що Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М", обійшлося без жертв.

24 березня голова обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одесі та області поновили світло в усіх абонентів, проте зі зростанням навантаження можливі планові відключення.

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