Росія атакувала будинки та об'єкт енергетики у Миколаївській області: 11 людей поранені

Над Миколаївською та Одеською областями в ніч проти 25 березня було збито по чотири безпілотники ворога, заявили військові

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 25 березня російські окупаційні війська атакували дронами Миколаївську область. Внаслідок влучання в об'єкт енергетики та житлові будинки поранень зазнали 11 людей, повідомили у Силах оборони півдня.

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За словами військових, ворог атакував кількома хвилями безпілотників з акваторії Чорного моря. По чотири БпЛА збили над Миколаївською та Одеською областями.

Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту в Миколаївській області, внаслідок чого зайнялася пожежа. Люди не постраждали.

Крім того, уламки ворожого безпілотника впали у житловому кварталі Миколаєва, зруйнувавши двоповерховий будинок. Пожежу там ліквідували.

Вибуховою хвилею пошкодило ще кілька навколишніх будинків. За попередніми даними, 11 людей зазнали поранень: двох з них госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

В Одесі також пошкоджено об'єкт енергетики. У частині міста немає світла у будинках та дитячих садочках, не працює електротранспорт.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на різні області України. Унаслідок удару по енергетичній інфраструктурі аварійні відключення світла розпочалися у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух, згодом військові повідомили, що Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер-М", обійшлося без жертв.

24 березня голова обладміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одесі та області поновили світло в усіх абонентів, проте зі зростанням навантаження можливі планові відключення.

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