Россия бьет "Цирконами". ВСУ: Из-за дефицита, ракета очень быстрая, но есть чем ее сбивать

Илья Евлаш (Фото: скриншот с видео)

Силы обороны имеют средства, которые могут сбивать российские ракеты "Циркон", которыми враг мог ударить по Киеву 25 марта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире Радио Свобода и национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вероятное применение "Цирконов" может говорить о дефиците ракет других типов у россиян, а также способе проверки противовоздушной обороны Украины.

Он отметил, что изначально это противокорабельная ракета, которую запускают из комплексов "Бастион" или "Бал".

"Это довольно сложная ракета, достаточно дорогая, достаточно мощная. В том числе это может быть как и определенный эксперимент – проверить нашу систему ПВО, где, что и как защищено, как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании", — сказал Евлаш.

Военный заявил, что скорость гиперзвукового оружия — более 5 махов, 1 мах — это около 1200 км/час, а скорость "Цирконов" — примерно 8-9 махов.

"Невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на траекторию, то скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 маха. Когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания", — подчеркнул спикер ВС.

Российские захватчики могли ударить ракетами проекта 3М22 "Циркон" во время атаки на Киев 25 марта с экспериментальной целью – чтобы отработать определенные вопросы по практическому запуску этого вооружения.

СПРАВКА – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.



Дальность стрельбы: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 мах. Масса боевой части: до 400 кг. Комплекс "Утес" (Объект 100) – подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя. 3М22 "Циркон" – противокорабельная крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой. С 2011 года находится на этапе разработки и испытаний в России. В январе 2020 года состоялось первое испытание ракеты "Циркон" пусками по мишени на берегу.Дальность стрельбы: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 мах. Масса боевой части: до 400 кг. Комплекс "Утес" (Объект 100) – подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя.

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

Читайте также: До Одессы за минуту. ВСУ назвали время подлета ракеты "Циркон", которой РФ бьет по Украине