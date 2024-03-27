Россия бьет "Цирконами". ВСУ: Из-за дефицита, ракета очень быстрая, но есть чем ее сбивать
Силы обороны имеют средства, которые могут сбивать российские ракеты "Циркон", которыми враг мог ударить по Киеву 25 марта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире Радио Свобода и национального телемарафона.
По его словам, вероятное применение "Цирконов" может говорить о дефиците ракет других типов у россиян, а также способе проверки противовоздушной обороны Украины.
Он отметил, что изначально это противокорабельная ракета, которую запускают из комплексов "Бастион" или "Бал".
"Это довольно сложная ракета, достаточно дорогая, достаточно мощная. В том числе это может быть как и определенный эксперимент – проверить нашу систему ПВО, где, что и как защищено, как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании", — сказал Евлаш.
Военный заявил, что скорость гиперзвукового оружия — более 5 махов, 1 мах — это около 1200 км/час, а скорость "Цирконов" — примерно 8-9 махов.
"Невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на траекторию, то скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 маха. Когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания", — подчеркнул спикер ВС.
Российские захватчики могли ударить ракетами проекта 3М22 "Циркон" во время атаки на Киев 25 марта с экспериментальной целью – чтобы отработать определенные вопросы по практическому запуску этого вооружения.
Дальность стрельбы: на 600–1000 км. Высота полета: 30-40 км. Скорость полета: до 8-9 мах. Масса боевой части: до 400 кг. Комплекс "Утес" (Объект 100) – подземный ракетный комплекс, построенный в скалах неподалеку от Севастополя.
- На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".
- В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.
- К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.
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