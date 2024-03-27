"Схоже, РФ випробовує модифіковані бомби". З’явилися фото і відео з місця удару по Харкову

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий російський удар по Харкову, в результаті якого є загиблий і 19 поранених. Президент заявив, що "російський терор проти міста набуває особливої підлості". Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру.

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"Намагання загнати понад мільйон осіб у блекаут, постійні удари ракет і "шахедів". Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі", – написав Зеленський.

Він зазначив, що відомо про одного загиблого і щонайменше 19 постраждалих, серед яких діти – дівчинка 2022 року народження і хлопчик 2023 року народження.

На тлі чергового удару по Харкову Зеленський заявив, що зміцнення української протиповітряної оборони, прискорення надання Україні F-16 – це життєво важливі завдання, і "немає і не може бути жодних раціональних пояснень", чому системи Patriot, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших міст і громад.

Синєгубов повідомив, що обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30.

"Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч", – написав глава ОВА, наголосивши, що остаточна інформація буде після експертизи.

В результаті чергової атаки РФ у Харкові пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.

"Схоже, росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі, по лікарні", – написав глава ОВА.

Фото – Харківська ОВА

Фото – Харківська ОВA

Фото – Харківська ОBA

Фото – Харківська OВА