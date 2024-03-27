"Схоже, РФ випробовує модифіковані бомби". З’явилися фото і відео з місця удару по Харкову
Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий російський удар по Харкову, в результаті якого є загиблий і 19 поранених. Президент заявив, що "російський терор проти міста набуває особливої підлості". Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру.
"Намагання загнати понад мільйон осіб у блекаут, постійні удари ракет і "шахедів". Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі", – написав Зеленський.
Він зазначив, що відомо про одного загиблого і щонайменше 19 постраждалих, серед яких діти – дівчинка 2022 року народження і хлопчик 2023 року народження.
На тлі чергового удару по Харкову Зеленський заявив, що зміцнення української протиповітряної оборони, прискорення надання Україні F-16 – це життєво важливі завдання, і "немає і не може бути жодних раціональних пояснень", чому системи Patriot, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших міст і громад.
Синєгубов повідомив, що обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30.
"Він достатньо потужний, за силою вибуху — середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч", – написав глава ОВА, наголосивши, що остаточна інформація буде після експертизи.
В результаті чергової атаки РФ у Харкові пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок.
"Схоже, росіяни вирішили випробовувати свої модифіковані бомби на мешканцях житлової забудови. По дитячому майданчику, по школі, по лікарні", – написав глава ОВА.
- 22 березня росіяни здійснили найбільшу атаку на енергосистему України за весь час війни. Для атаки вони використали 63 дрони-камікадзе та 88 ракет різного типу. Протиповітряній обороні вдалося збити 55 "шахедів" та 37 ракет.
- Пошкодження були в різних регіонах, але найбільше постраждав Харків, де росіянам вдалося створити блекаут. Там цілями була і генерація, і високовольтні підстанції, і підстанції операторів розподілу.
- Станом на ранок 25 березня без електроенергії в Харкові залишалися 200 000 абонентів. У місті діє графік погодинних відключень електроенергії, поїзди метро ходять, але в обмеженому режимі.