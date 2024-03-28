Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є поранені, 40 будинків пошкоджено – фото

За даними секретаря Запорізької міської ради, постраждали двоє людей – їм медики надали допомогу

Запоріжжя (Фото: Telegram)

Вночі проти 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотниками. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що постраждали будинки приватного сектору в трьох районах міста, також він опублікував відповідні світлини.

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За словами Куртєва, російські війська пошкодили 40 будинків у трьох районах міста: п'ять з них – напівзруйновані.

Унаслідок російської атаки постраждали двоє людей – їм медики надали допомогу.

Запоріжжя (Фото: Telegram)

Запоріжжя (Фото: Telegram)

Запоріжжя (Фото: Telegram)

Вночі 28 березня в Запоріжжі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряні сили повідомляли про групу ударних безпілотників, що прямували до Запорізької області.

Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.

Також окупанти вдарили по приватному сектору та поряд з багатоповерхівкою.

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