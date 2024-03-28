Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками: є поранені, 40 будинків пошкоджено – фото
Запоріжжя (Фото: Telegram)

Вночі проти 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжю безпілотниками. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що постраждали будинки приватного сектору в трьох районах міста, також він опублікував відповідні світлини.

За словами Куртєва, російські війська пошкодили 40 будинків у трьох районах міста: п'ять з них – напівзруйновані.

Унаслідок російської атаки постраждали двоє людей – їм медики надали допомогу.

Запоріжжя (Фото: Telegram)
Запоріжжя (Фото: Telegram)
Запоріжжя (Фото: Telegram)
Запоріжжя (Фото: Telegram)
Запоріжжя (Фото: Telegram)
Запоріжжя (Фото: Telegram)

Вночі 28 березня в Запоріжжі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повітряні сили повідомляли про групу ударних безпілотників, що прямували до Запорізької області.

  • Вранці 22 березня російські загарбники здійснили масовану атаку по різних областях України.
  • Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, працюють рятувальники та енергетики, щоб ліквідувати наслідки численних ударів. Проїзд греблею повністю перекрили.
  • Також окупанти вдарили по приватному сектору та поряд з багатоповерхівкою.

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