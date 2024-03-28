Россия ударила по Запорожью беспилотниками: есть раненые, 40 домов повреждены - фото
Запорожье (Фото: Telegram)

Ночью на 28 марта россияне ударили по Запорожье беспилотниками. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что пострадали дома частного сектора в трех районах города, также он опубликовал соответствующие фотографии.

По словам Куртева, российские войска повредили 40 домов в трех районах города: пять из них полуразрушены.

В результате российской атаки, пострадали два человека – им медики оказали помощь.

Запоріжжя (Фото: Telegram)
Запорожье (Фото: Telegram)
Запоріжжя (Фото: Telegram)
Запорожье (Фото: Telegram)
Запоріжжя (Фото: Telegram)
Запорожье (Фото: Telegram)

Ночью 28 марта в Запорожье прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Воздушные Силы сообщали о группе ударных беспилотников, направлявшихся в Запорожскую область.

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