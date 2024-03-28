Ночью Россия атаковала беспилотниками: силы ПВО уничтожили 26 из 28 "шахедов"

В ночь на 28 марта российская армия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего подвергся разрушениям ресторан

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

В ночь на 28 марта Россия нанесла ракетно-авиационный удар по Украине с применением ракет и ударных беспилотников типа "Shahed-136/131". Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 БпЛА из 28 в пределах четырех областей, сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным Олещука, ПВО сбила дроны в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Он отметил, что кроме 28 дронов, враг также нанес удар тремя крылатыми ракетами Х-22 и противорадиолокационной ракетой Х-31П, а также зенитной управляемой ракетой С-300.

К отражению удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Ночью против 28 марта российская армия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего разрушился ресторан, а в доме выбиты стекла: информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Также ночью на 28 марта россияне ударили по Запорожью беспилотниками. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что пострадали дома частного сектора в трех районах города.

Смотрите также: Харьков. Первые кадры после российского обстрела – видео с камер патрульных