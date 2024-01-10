Совет Украина-НАТО. Многие члены Альянса наметили планы на миллиарды помощи в 2024 году

На встрече присутствовали генсек НАТО, а также командующий Воздушными силами и заместитель министра внутренних дел

Фото: НАТО

На чрезвычайном заседании Совета Украина-НАТО страны-члены Альянса "четко дали понять", что будут продолжать поддержку Украины, а многие из них очертили планы предоставить миллиарды евро для дополнительных возможностей в 2024 году. Об этом говорится в сообщении Альянса по результатам заседания, созванного по запросу Украины после массированных российских атак.

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НАТО отмечает, что страны-члены уже поставили в Украину широкий спектр систем противовоздушной обороны, и на заседании они также подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины.

Члены Альянса "четко дали понять", что они будут продолжать оказывать Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, и многие члены НАТО наметили планы предоставить миллиарды евро для дополнительных возможностей в 2024 году, отмечают в сообщении.

"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских, в том числе с оружием из Северной Кореи и Ирана. Второй год подряд Путин пытается истощить Украину массовыми ударами, но ему это не удается. Российская кампания жестокости лишь усиливает решительность Украины", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Он отметил, что пока РФ ужесточает свои удары по украинским городам и гражданскому населению, союзники по НАТО усиливают ПВО Украины и продолжат поддержку.

Встреча проходила на уровне послов с председательством генсека НАТО. Также по видеосвязи присутствовали командующий Воздушными силами Николай Олещук и заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев, которые проинформировали послов НАТО и приглашенную Швецию.

Совет НАТО-Украина был создан на саммите Альянса в июле 2023 года и служит форумом для совместных консультаций, принятия решений и деятельности между Украиной и объединением.

29 декабря и 2 января РФ совершила массированные атаки по Украине: в результате ударов были десятки погибших и пострадавших, также были разрушены.

29 декабря 2023 года глава Минобороны Великобритании сообщил, что государство отправляет в Украину еще примерно 200 ракет ПВО для защиты гражданского населения и критически важной инфраструктуры от дронов и бомбардировок РФ.

В январе 2024 года агентство НАТО по поддержке и закупке заявило, что в интересах нескольких стран Альянса намерено заключить контракт на поставку до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced. Германия в рамках военной помощи предоставила Украине новую самоходную зенитную систему Skynex, а также боеприпасы к Leorard2A6 и ракеты к системам ПВО.

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