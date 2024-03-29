У НАТО заявили, що не бачать, щоб Росія готувала напад на Альянс. Але "треба бути готовими"

Адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО має готуватися до будь-якого сценарію, хоча прямої загрози з боку Росії наразі немає

Роб Бауер (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що не бачить жодних ознак того, що Росія планує напад на будь-яку з країн Альянсу. Його цитує Delfi.

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"Немає жодних ознак того, що РФ планує завдати удару по одній із країн НАТО. Не думаю, що існує пряма загроза", – сказав він.

Водночас, зазначив адмірал, проблема полягає в тому, що амбіції Росії простягаються далі за Україну, про що знають в Альянсі, тому НАТО загалом "має стати більш готовим".

Бауеру поставили уточнювальне запитання: "Що, якщо Росія не атакуватиме безпосередньо одну з країн Балтії, а використовуватиме так званих сепаратистів?"

Він відповів, що кожна країна НАТО буде спроможна захистити себе.

"Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни – подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати", – заявив військовий.

Сьогодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що диктатор Володимир Путін рухається до воєнного конфлікту з НАТО, але Захід цього ніколи не допустить.

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