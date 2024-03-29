У НАТО заявили, що не бачать, щоб Росія готувала напад на Альянс. Але "треба бути готовими"
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що не бачить жодних ознак того, що Росія планує напад на будь-яку з країн Альянсу. Його цитує Delfi.
"Немає жодних ознак того, що РФ планує завдати удару по одній із країн НАТО. Не думаю, що існує пряма загроза", – сказав він.
Водночас, зазначив адмірал, проблема полягає в тому, що амбіції Росії простягаються далі за Україну, про що знають в Альянсі, тому НАТО загалом "має стати більш готовим".
Бауеру поставили уточнювальне запитання: "Що, якщо Росія не атакуватиме безпосередньо одну з країн Балтії, а використовуватиме так званих сепаратистів?"
Він відповів, що кожна країна НАТО буде спроможна захистити себе.
"Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни – подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати", – заявив військовий.
- Сьогодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що диктатор Володимир Путін рухається до воєнного конфлікту з НАТО, але Захід цього ніколи не допустить.
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