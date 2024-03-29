Путін прагне війни з НАТО, але ми цього ніколи не допустимо — глава МЗС Німеччини

Анналена Бербок (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що диктатор Володимир Путін рухається до воєнного конфлікту з НАТО, але Захід цього ніколи не допустить. Про це вона повідомила в інтерв'ю медіагрупі Funke, цитує її ARD.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, метою Путіна було і залишається руйнування існування України як незалежної країни, а також втягування у війну НАТО.

"Але федеральний уряд ніколи цього не допустить. Путін недоступний для аргументів і закликів до людяності", – сказала Бербок.

Вона зазначила, що глава Кремля точно не хоче вести переговори.

Раніше головнокомандувач армії Естонії Мартін Херем заявив, що якщо Росія вторгнеться до його країни, то зупинити її зможе лише швидкий розгром, а не загроза ядерної відповіді.

Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс вважає, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" насамперед.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські держави мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО через кілька років.

Росія не зможе напасти на НАТО, оскільки країни – члени НАТО добре підготовлені та мають сучасну техніку, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

Читайте також: Росія небезпечна, але менш ефективна, ніж очікували союзники – командувач армії Британії