Путіна не стримає ядерна загроза у разі атаки на НАТО, потрібна його швидка поразка — Естонія

Херем заявив, що зупинити Росію у разі атаки на Естонію зможе лише швидка поразка окупантів

Мартін Херем (Фото: EPA/VALDA KALNINA)

Головнокомандувач армії Естонії Мартін Херем заявив, що якщо Росія вторгнеться до його країни, то зупинити її зможе лише швидкий розгром. Про це він повідомив під час візиту до Японії, цитує його Reuters.

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За його словами, Естонії необхідно подвоїти витрати на оборону протягом найближчих двох років, щоб накопичити достатньо боєприпасів для рішучої поразки потенційних сил вторгнення Росії.

"Ні загроза ядерної відповіді, ні перспектива значних жертв не втримають Володимира Путіна, якщо він вирішить атакувати Балтію та спустошити її, якщо його не відкинути швидко", – сказав Херем.

Він зазначив, що вирішальна перемога над Росією у разі її атаки на НАТО має прийти не за місяці чи роки, а за дні та тижні.

"Якщо ми справді віримо, що це може статися через три роки, то нам доведеться ухвалювати рішення сьогодні", – заявив генерал.

Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс вважає, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" насамперед.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО через кілька років.

Росія не зможе напасти на НАТО, оскільки країни-члени НАТО добре підготовлені та мають сучасну техніку, вважає президент Польщі Анджей Дуда.

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