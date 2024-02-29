Дуда не вірить у можливість нападу Росії на НАТО. Каже: На сильних не нападають
Росія не зможе напасти на НАТО, оскільки країни-члени Альянсу добре підготовлені та мають сучасну техніку. Про це в коментарі Fact заявив президент Польщі Анджей Дуда.
"На сильних не нападають. На слабких нападають. На тих, кого можна легко перемогти. Думаю, якби Володимир Путін знав, що чекає на нього та його армію в Україні, він би не напав на Україну", – сказав він.
Польський лідер вважає НАТО сильним і здатним "негайно захищатися". Він також зазначив, що модернізує свою армію.
За словами Дуди, Польща передала Україні застарілу пострадянську техніку, аби замінити її на сучасну.
"Тому я в це [напад Росії] не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося", – резюмував президент країни НАТО.
- Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс вважає, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" в першу чергу.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО за кілька років.
Читайте також: Росія небезпечна, але менш ефективна, ніж очікували союзники — командувач армії Британії