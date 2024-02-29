Дуда не вірить у можливість нападу Росії на НАТО. Каже: На сильних не нападають

Президент Польщі каже, що союзники добре підготовлені до нападу Росії, але сам він у такий сценарій не вірить

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Росія не зможе напасти на НАТО, оскільки країни-члени Альянсу добре підготовлені та мають сучасну техніку. Про це в коментарі Fact заявив президент Польщі Анджей Дуда.

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"На сильних не нападають. На слабких нападають. На тих, кого можна легко перемогти. Думаю, якби Володимир Путін знав, що чекає на нього та його армію в Україні, він би не напав на Україну", – сказав він.

Польський лідер вважає НАТО сильним і здатним "негайно захищатися". Він також зазначив, що модернізує свою армію.

За словами Дуди, Польща передала Україні застарілу пострадянську техніку, аби замінити її на сучасну.

"Тому я в це [напад Росії] не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося", – резюмував президент країни НАТО.

Посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс вважає, що якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" в першу чергу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни мають бути готовими до можливого нападу Росії на країни НАТО за кілька років.

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