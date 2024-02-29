Дуда не верит в возможность нападения России на НАТО. Говорит: На сильных не нападают

Президент Польши говорит, что союзники хорошо подготовлены к нападению России, но сам он в такой сценарий не верит

Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Россия не сможет напасть на НАТО, поскольку страны-члены НАТО хорошо подготовлены и имеют современную технику. Об этом в комментарии Fact заявил президент Польши Анджей Дуда.

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"На сильных не нападают. На слабых нападают. На тех, кого можно легко победить. Думаю, если бы Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину", – сказал он.

Польский лидер считает НАТО сильным и способным "немедленно защищаться". Он также отметил, что модернизирует свою армию.

По словам Дуды, Польша передала Украине устаревшую постсоветскую технику, чтобы заменить ее современной.

"Поэтому я в это [нападение России] не верю, потому что верю, что мы подготовимся", – резюмировал президент страны НАТО.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс считает, что если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны должны быть готовы к возможному нападению России на страны НАТО через несколько лет.

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