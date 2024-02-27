Литовський дипломат: Якщо Росія кине виклик НАТО, Калінінград "нейтралізують" першим

Лінас Лінкявічюс (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде "нейтралізований" в першу чергу. Про це посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс заявив на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

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Дипломат зазначив, що після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу. Тому, за його словами, в разі російської агресії стосовно держав – членів НАТО місто Калінінград буде "нейтралізовано" першим.

"Попередні звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю", – резюмував Лінкявічюс.

Калінінград (до 1946 року Кенігсберг) – адміністративний центр найзахіднішого регіону Росії, розташований на березі Балтійського моря. Був приєднаний до СРСР за підсумками Другої світової війни як частина Східної Прусії. Місто було назване на честь більшовика Михайла Калініна.

Калінінград на карті

У травні 2023 року Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі офіційно вирішила відмовитися від російських назв Калінінград та Калінінградська область. Було ухвалено рішення використовувати традиційну назву Крулевець і, відповідно, Крулевецька область. Комісія пояснила це тим, що Крулевець – традиційне найменування Калінінграда в Польщі, а його сучасна російська назва – штучна, не пов'язана ні з самим містом, ні з регіоном.

З подібною пропозицією виступили й литовські політики. 12 травня 2023 року депутати Сейму Вілюс Семешка і Пауле Кузьміцкене звернулися до Державної комісії з литовської мови з пропозицією перейменувати Калінінград на Караляучус.

"Ми солідарні з нашими польськими сусідами й закликаємо не використовувати в литовській мові нав'язані нам штучні назви", – зазначив Семешка.

Однак остаточно рішення щодо перейменування Калінінграда в Литві так і не було прийнято.

Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Намір скандинавських країн отримав прискорене схвалення всіх членів Альянсу, за винятком Туреччини й Угорщини.

25 січня Туреччина офіційно ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

26 лютого угорський парламент офіційно проголосував за членство Швеції в НАТО.

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