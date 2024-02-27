Литовский дипломат: Если Россия бросит вызов НАТО, Калининград "нейтрализуют" первым

Линас Линкявичюс (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Если Россия решится бросить вызов НАТО, Калининград будет "нейтрализован" в первую очередь. Об этом посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил на своей странице в социальной сети X (Twitter).

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Дипломат отметил, что после вступления Швеции в НАТО Балтийское море станет внутренним морем Альянса. Поэтому, по его словам, в случае российской агрессии в отношении государств – членов НАТО город Калининград будет "нейтрализован" первым.

"Предыдущие обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью", – резюмировал Линкявичюс.

Калининград (до 1946 года Кенигсберг) – административный центр самого западного региона России, расположенный на берегу Балтийского моря. Был присоединен к СССР по итогам Второй мировой войны как часть Восточной Пруссии. Город был назван на честь большевика Михаила Калинина.

Калининград на карте

В мае 2023 года Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши официально решила отказаться от российских названий Калининград и Калининградская область. Было принято решение использовать традиционное название Крулевец и, соответственно, Крулевецкая область. Комиссия объяснила это тем, что Крулевец – традиционное наименование Калининграда в Польше, а его современное русское название – искусственное, не связанное ни с самим городом, ни с регионом.

С подобным предложением выступили и литовские политики. 12 мая 2023 года депутаты Сейма Вилюс Семешко и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать Калининград на Караляучус.

"Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия", – отметил Семешко.

Однако окончательно решение о переименовании Калининграда в Литве так и не было принято.

Швеция и Финляндия подали заявку на членство в НАТО сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Намерение скандинавских стран получило ускоренное одобрение всех членов Альянса, за исключением Турции и Венгрии.

25 января Турция официально ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

26 февраля венгерский парламент официально проголосовал за членство Швеции в НАТО.

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