Литва вслед за Польшей собирается переименовать Калининград
Литовские депутаты обратились в госкомиссию по языку с призывом последовать примеру Польши и избавиться от "вражеского названия" для города Калининград. Об этом сообщает издание Delfi.
Предлагается изменить текущий вариант названия города на литовском языке Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).
Парламентарии аргументировали свое предложение тем, что текущее название является "советским нарративом, возникшим в период агрессии СССР во время Второй мировой войны".
Они добавляют, что избавиться от названий, связанных с Россией, и названий, не связанных с литовским языком, нужно в контексте войны страны-агрессора против Украины.
"Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык чужеродными словами. В знак солидарности с нашими соседями поляками мы призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия", – сказал один из депутатов.
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