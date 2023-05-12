Литва вслед за Польшей собирается переименовать Калининград

Литовские депутаты обратились в госкомиссию по языку с призывом последовать примеру Польши и избавиться от "вражеского названия" для города Калининград. Об этом сообщает издание Delfi.

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Предлагается изменить текущий вариант названия города на литовском языке Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).

Парламентарии аргументировали свое предложение тем, что текущее название является "советским нарративом, возникшим в период агрессии СССР во время Второй мировой войны".

Они добавляют, что избавиться от названий, связанных с Россией, и названий, не связанных с литовским языком, нужно в контексте войны страны-агрессора против Украины.

"Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык чужеродными словами. В знак солидарности с нашими соседями поляками мы призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия", – сказал один из депутатов.

СПРАВКА. 9 мая Польша официально . 9 мая Польша официально избавилась от русского названия для города Калининград в пользу польского Кролевец. Там аргументировали внесение изменений тем, что русское название для города искусственное, а в Польше Калининград исторически известен именно как Królewiec.

1 мая 2023 года Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил, что нужно говорить о мире с Путиным, а не с Зеленским.

8 мая советник президента Литвы по обороне Кестутис Будрис заявил о планах страны создать первую пехотную дивизию и расширить армию до 2030 года.

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