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Литва вслед за Польшей собирается переименовать Калининград

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 14:57
Литва вслед за Польшей собирается переименовать Калининград - Фото
Калининград (Фото: Delfi)

Литовские депутаты обратились в госкомиссию по языку с призывом последовать примеру Польши и избавиться от "вражеского названия" для города Калининград. Об этом сообщает издание Delfi.

Предлагается изменить текущий вариант названия города на литовском языке Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).

Парламентарии аргументировали свое предложение тем, что текущее название является "советским нарративом, возникшим в период агрессии СССР во время Второй мировой войны".

Они добавляют, что избавиться от названий, связанных с Россией, и названий, не связанных с литовским языком, нужно в контексте войны страны-агрессора против Украины.

"Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык чужеродными словами. В знак солидарности с нашими соседями поляками мы призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия", – сказал один из депутатов.

СПРАВКА. 9 мая Польша официально избавилась  от русского названия для города Калининград в пользу польского Кролевец. Там аргументировали внесение изменений тем, что русское название для города искусственное, а в Польше Калининград исторически известен именно как Królewiec.
  • 1 мая 2023 года Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил, что нужно говорить о мире с Путиным, а не с Зеленским.
  • 8 мая советник президента Литвы по обороне Кестутис Будрис заявил о планах страны создать первую пехотную дивизию и расширить армию до 2030 года.

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Милана Головань
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