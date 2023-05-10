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"Название в честь преступника". В Польше официально переименовали Калининград и область

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 11:50
Забор на границе Польши с Калининградской областью (Фото: AP)

В Польше официально приняли решение больше не называть город с российским названием Калининград – Калининградом, а область – Калининградской, указывая на то, что российское название – искусственное. Об этом договорились в комиссии по стандартизации географических названий вне Польши, передает RMF 24.

С 9 мая 2023 года полякам рекомендуется употреблять польское название для Калининграда – Крулевец, а для области – Крулевецкая соответственно.

Комиссия аргументировала внесение изменений тем, что российское название для города искусственное, а в Польше Калининград исторически известен именно как Królewiec.

"Факт присвоения большому городу вблизи польских границ имени Калинина, преступника, соответствующего, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел, – ред.), носит в Польше эмоциональный, негативный характер", – говорится в заявлении комиссии.

Там добавили, что на переименование населённого пункта Польшу подтолкнула агрессия России против Украины, гибридная война против Европы, а также навязывание так называемого "русского мира".

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Мілана Головань
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польша переименование калининград крулевец
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