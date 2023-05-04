Боится активизации военных действий. Россия усиливает оборону на Кавказе и в Калининграде

В России опасаются активизации военных действий на Кавказе и в Калининграде, в связи с чем расширяют штат спасателей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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Оккупанты активно набирают личный состав в российские спасательные военные формирования МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны.

Как пишет ЦНС, это вызывает проблемы с комплектованием аналогичных формирований на временно оккупированных территориях Украины, ведь "большинство МЧСников предпочитают командировать именно в Калининград или на Кавказ, когда им дают выбор".

2 марта 2023 года секретарь СНБО Данилов, вспоминая слова российского диктатора Владимира Путина в начале российско-украинской войны 2014 года, что в Крыму якобы нет российских военных, а форму и прочее "можно купить в любом военторге", спрогнозировал, что "военторги" "заработают в РФ, в том числе в ближайшее время – на Кавказе".

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Мілана Головань

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